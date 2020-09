Torino: caso Ream, Appendino condannata a 6 mesi per falso in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi di carcere (con sospensione condizionale della pena) per falso in bilancio. La sindaca di Torino è stata invece assolta dall'accusa di abuso d’ufficio. Questa la sentenza arrivata oggi sul processo Ream. La prima cittadina non incorre negli effetti della legge Severino e quindi non decade dall'incarico. Condannato a 8 mesi Paolo Giordana, ex capo di gabinetto, e a 6 mesi l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando. Prosciolto, infine, Paolo Lubbia, direttore del settore finanze del Comune. La sentenza riguarda il caso Ream, ovvero l’area ex Westinghouse. Secondo la procura il Comune aveva garantito l’equilibrio del bilancio 2016 con un falso. (Rpi)