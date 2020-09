Tunisia-Italia: ministro Esteri Jerandi, "nessuna pressione" da Roma su dossier migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia “non subisce alcuna pressione” dall’Italia e da altri paesi in relazione al dossier delle migrazioni illegali. Lo ha detto oggi il nuovo ministro degli Esteri tunisino, Othmen Jerandi, a margine della conferenza annuali degli ambasciatori all’estero. Il capo della diplomazia della Tunisia ha detto che il coordinamento tra i due paesi per ridurre la tratta di esseri umani prosegue nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, così come procede il lavoro con i partner “su base condivisa”. Il ministro ha inoltre smentito le notizie relative ai presunti rimpatri abusivi dei cittadini tunisini da parte delle autorità italiane, sottolineando al riguardo che il rientro in patria dei migranti illegali tunisini avviene secondo quanto pattuito dai due governi. Tra Italia e Tunisia è in vigore un’intesa che prevede il rimpatrio di 80 tunisini settimana. Secondo i dati del ministero dell’Interno italiano aggiornati alle 8:00 del 21 settembre, nel 2020 sono sbarcati illegalmente in Italia via mare 9.586 tunisini, il 42 per cento delle nazionalità dichiarate: più di tutti gli sbarchi dei tunisini nell’intero biennio 2018-2019. Numeri, tuttavia, ancora lontani dai picchi di 150 mila – 200 mila sbarchi del 2015 e 2016. (Tut)