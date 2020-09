© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Liguria diffusi da Sky Tg24 il governatore uscente e candidato del centrodestra, Giovanni Toti, avrebbe raccolto fra il 53 ed il 57 per cento. Per il candidato del centrosinistra, Ferruccio Sansa, una forbice fra il 33 ed il 37 per cento dei voti. (Rin)