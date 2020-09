Sardegna: crollo assunzioni in Gallura, quasi 14 mila in meno da febbraio a metà agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 14 mila assunzioni in meno rispetto allo scorso anno in Gallura. Lo dicono i dati dell'Aspal, Agenzia regionale per il lavoro che tratteggiano la situazione occupazionale nel periodo che va dal 19 febbraio al 3 settembre di quest'anno. Eppure nel periodo compreso fra la chiusura totale e l'esplodere della cosiddetta "seconda ondata" dell'emergenza Covid, la situazione sembrava quasi tornata alla normalità, con le assunzioni arrivate addirittura ad un livello superiore a quelle del 2019. Poi, dopo ferragosto, un autentico crollo. La conseguenza è che chi ha lavorato nel settore turistico, rischia di non vedere l'indennità di disoccupazione vista l'apertura troppo breve delle strutture. Le situazioni peggiori, secondo l'Aspal ad Arzachena, La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro e Budoni mentre la situazione è leggermente migliore ad Olbia. (Rsc)