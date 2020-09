Bielorussia: ministro degli Esteri lituano, sanzioni contro i responsabili delle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania chiede ai suoi vicini europei di imporre sanzioni contro i responsabili della violenta repressione in Bielorussia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva francese "France24". "Dobbiamo reagire, si tratta del nostro comune interesse europeo. Intimidazioni, umiliazioni, torture, violenze. Il minimo che possiamo fare è sanzionare i responsabili di questi crimini", ha detto Linkevicius, invocando al contempo l'apertura di un'indagine indipendente non solo sugli abusi in Bielorussia ma anche sull'avvelenamento del leader dell'opposizione russa, Aleksej Navalnyj. (Res)