Innovazione: A2A seleziona tre startup con soluzioni per economia circolare, digitalizzazione e reti smart (2)

- La tecnologia adottata consente inoltre di ridurre drasticamente i costi di trattamento rispetto alle vigenti tecnologie. La startup sta stringendo accordi con i principali operatori di settore in Italia e Germania. Siteflow infine, con sede in Francia, ha sviluppato un software per la digitalizzazione dei processi di manutenzione nei grandi impianti produttivi. La soluzione consente di migliorare gli standard operativi condivisi per la gestione delle manutenzioni programmate, la produzione della documentazione ai fini di audit e la valorizzazione di un database centralizzato digitale, favorendo inoltre la collaborazione fra le diverse professionalità. Ad oggi fra i clienti della startup figurano alcuni fra i principali operatori nel settore nucleare, oil&gas, e delle costruzioni. “L’economia circolare, la digitalizzazione e l’evoluzione smart delle reti sono temi fondamentali per il nostro Gruppo, sui quali abbiamo deciso di continuare ad investire. Un ulteriore passo avanti della nostra iniziativa di corporate venture capital grazie al quale prosegue il dialogo con il mondo delle startup per individuare le realtà capaci di supportare il nostro impegno per la transizione sostenibile e nell’ammodernamento delle infrastrutture strategiche per la crescita del Paese”, ha commentato l'aamministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini. (segue) (com)