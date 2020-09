Innovazione: A2A seleziona tre startup con soluzioni per economia circolare, digitalizzazione e reti smart (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A - sottolinea la nota del gruppo - è inoltre la prima utility ad aver aderito a “VC Hub Italia”, l’associazione di settore che supporta l’ecosistema italiano e che fra i suoi membri conta più di 30 investitori in innovazione e oltre 90 start up e pmi innovative ad alto potenziale di crescita e forte contenuto tecnologico. Il programma di corporate venture capital di A2A è nato a fine 2019 con la partecipazione di 360 Capital, fondo di venture capital, il Politecnico di Milano con il fondo Poli360 che fa leva sul Technology Transfer Office e l’incubatore Polihub. Il cvc di A2A prevede investimenti per startup che operino in ambiti di business strategici per il Gruppo. Economia circolare e sharing economy, intelligenza artificiale applicata al mondo dell’energia, blockchain, sistemi di controllo per le reti elettriche o per la gestione remota degli impianti, applicazioni smart per la micromobilità o la domotica sono alcuni degli ambiti di investimento. (com)