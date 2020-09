Cina-Usa: Pechino annuncia contromisure dopo visita a Taiwan del sottosegretario di Stato Krach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prenderà legittime contromisure, incluso sanzionare determinati individui, in seguito alla visita del sottosegretario di Stato per la Crescita economica, l'energia e l'ambiente degli Stati Uniti, Keith Krach, a Taiwan. Nel consueto incontro con la stampa a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha condannato gli Stati Uniti per aver inviato alti funzionari nell'isola di Taiwan negli ultimi mesi, azione considerata una provocazione politica contro la Cina e un incoraggiamento ai secessionisti di Taiwan. Wang ha aggiunto che gli Usa devono assumersi la piena responsabilità per l'accaduto. Secondo il portavoce, tali azioni danneggeranno ulteriormente il coordinamento e la cooperazione Cina-Stati Uniti sulle principali questioni internazionali. "La Cina è sempre stata fermamente contraria a qualsiasi scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan. Le azioni degli Usa hanno gravemente violato il principio della Cina unica e i Tre comunicati congiunti, minando i legami fra Cina-Stati Uniti e la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto Wang. "Il 'secessionismo di Taiwan' è un vicolo cieco: il sostegno a questo scopo è destinato al fallimento. Qualsiasi atto che mina gli interessi fondamentali della Cina e interferisce negli affari interni del Paese sarà contrastato vigorosamente", ha aggiunto. "Esortiamo gli Stati Uniti a correggere i propri errori, a interrompere tutti i contatti ufficiali e militari con Taiwan, a smettere di interferire negli affari interni della Cina e a cessare parole e azioni che minano le relazioni Cina-Usa e la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha sottolineato il portavoce. (segue) (Cip)