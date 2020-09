© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte di Peppino Caldarola è una grande perdita. È stato direttore dell’'Unità' in anni difficili, punto di riferimento per intere generazioni, spirito critico e osservatore acuto. Mi mancherà". Lo afferma su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alla scomparsa del giornalista e politico, morto oggi a Roma all'età di 74 anni. (Rin)