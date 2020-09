Aerospazio: Airbus selezionata per nuova missione dell'Esa per analisi topografica dei ghiacci e della neve polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato Airbus per sviluppare e costruire la missione di Copernicus per l'analisi topografica dei ghiacci polari e della neve (Cristal). Tramite due satelliti, la missione Cristal garantirà la continuità a lungo termine delle rilevazioni altimetriche radar dell'altitudine e dell'evoluzione del ghiaccio. Si tratta. secondo quanto riferito in un comunicato di Airbus, di una delle sei nuove missioni che espanderanno le attuali capacità della componente spaziale di Copernicus a beneficio di tutti i cittadini europei. Il contratto ha un valore di 300 milioni di euro. Con il lancio previsto per il 2027, Cristal sarà dotato di un altimetro multifrequenza avanzato che misurerà lo spessore del ghiaccio marino e l'altezza della calotta polare. Questi dati supporteranno le operazioni marittime negli oceani polari e contribuiranno a una migliore comprensione dei processi climatici. Cristal contribuirà anche alle applicazioni relative alle acque costiere e interne e all'osservazione della topografia oceanica. (segue) (Com)