Aerospazio: Airbus selezionata per nuova missione dell'Esa per analisi topografica dei ghiacci e della neve polare (2)

- Sei pannelli solari fissi e due dispiegabili – per 18,6 m² in totale - forniscono energia sufficiente in un'orbita polare a 760 km sopra la Terra. La sua memoria di bordo sarà in grado di memorizzare fino a 4 terabit di dati alla volta, fornendo agli scienziati una grande ricchezza di informazioni durante i suoi 7,5 anni di vita. Il sito Airbus Defence and Space a Friedrichshafen (Germania) guiderà un consorzio industriale che riunirà aziende di 19 Paesi che realizzeranno il progetto, tra cui Thales Alenia Space che fornirà IRIS, il radar altimetrico interferometrico. La navicella spaziale da 1,7 tonnellate si basa su un robusto e collaudato satellite Airbus, costruito sulla base dell'eredità di Sentinel-6 e CryoSat. (segue) (Com)