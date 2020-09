Aerospazio: Airbus selezionata per nuova missione dell'Esa per analisi topografica dei ghiacci e della neve polare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean-Marc Nasr, amministratore delegato di Airbus Space Systems, ha dichiarato: "Con un decimo della superficie terrestre permanentemente coperta da calotte polari o ghiacciai, la criosfera è un importante regolatore del clima globale. I Dati di CryoSat, il predecessore di Cristal costruito da Airbus, hanno dimostrato che lo scioglimento dei ghiacci antartici ha innalzato il livello del mare di 7,6 mm dal 1992, con due quinti di questo aumento (3 mm) avvenuto durante gli ultimi cinque anni. Cristal porterà avanti queste fondamentali rilevazioni, che sono un indicatore chiave del cambiamento climatico". Complessivamente, Airbus è responsabile del satellite o del carico utile di tre delle sei missioni Copernicus di nuova generazione per l'osservazione dell'ambiente e della Terra: Lstm, Cristal e Rose-L, e fornisce anche dell'equipaggiamento essenziale per tutte le sei missioni. (Com)