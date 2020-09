Usa-Cina: Trump, non approverò vendita di TikTok se ByteDance ne manterrà il controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non approverà la vendita di TikTok a Oracle e Walmart se la società cinese ByteDance ne manterrà il controllo. “Se scopriamo che (Oracle e Walmart) non avranno il controllo totale, non approveremo l'accordo. Seguiremo (la vicenda) molto da vicino”, ha detto Trump in un'intervista a “Fox News”. Il commento giunge dopo che ByteDance ha dichiarato nelle prime ore di oggi che possederà l'80 per cento di TikTok Global, una società statunitense di nuova creazione che controllerà la maggior parte delle operazioni dell'app in tutto il mondo. Nella sua dichiarazione, ByteDance ha detto che era una soltanto una "voce" quella secondo cui gli investitori statunitensi sarebbero stati i proprietari di maggioranza di TikTok Global. La compagnia cinese ha anche confermato i piani per un'offerta pubblica di vendita della nuova società. L'azienda con sede a Pechino ha precisato che il consiglio di amministrazione di TikTok Global includerà il fondatore di ByteDance Zhang Yiming, nonché l'amministratore delegato di Walmart Doug McMillon e gli attuali consiglieri di ByteDance. Inoltre, ha affermato che il pagamento di cinque miliardi di dollari da effettuare al Tesoro degli Stati Uniti da TikTok Global si basa sul reddito stimato e su altre tasse che la società dovrà pagare nei prossimi anni e non ha nulla a che fare con l'accordo raggiunto con Oracle e Walmart. (segue) (Nys)