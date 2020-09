Usa-Cina: Trump, non approverò vendita di TikTok se ByteDance ne manterrà il controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano attuale per TikTok Global non prevede alcun trasferimento di algoritmi o tecnologie e Oracle sarà in grado di ispezionare il codice sorgente di TikTok Us, ha affermato ancora ByteDance. Si tratta di una cosa simile a quella che avviene per altre società statunitensi, come Microsoft, che condividono il loro codice sorgente con esperti di tecnologia cinesi, ha aggiunto la compagnia. Alcune fonti informate sull'accordo hanno cercato di conciliare la discrepanza tra le versioni dei vari attori sottolineando che il 41 per cento di ByteDance è di proprietà di investitori statunitensi, quindi contando questa proprietà indiretta TikTok Global sarebbe di proprietà di maggioranza di parti statunitensi. Una delle fonti ha affermato che l'accordo con Oracle e Walmart valuta TikTok Global a oltre 50 miliardi di dollari. Trump ha firmato un ordine esecutivo il 6 agosto dando a ByteDance 90 giorni per vendere TikTok, tra le preoccupazioni che i dati personali di ben cento milioni di statunitensi che utilizzano l'app potrebbero essere trasmessi al governo del Partito comunista cinese (Pcc). Oracle e Walmart, che hanno accettato di prendere partecipazioni in TikTok Global rispettivamente del 12,5 e del 7,5 per cento, avevano dichiarato sabato che la maggioranza della proprietà di TikTok sarebbe stata in mani statunitensi. (segue) (Nys)