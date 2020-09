Taiwan: ministero Difesa, abbiamo abbastanza missili per difenderci da eventuale attacco della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa taiwanese (Cna), citando una fonte militare, senza rivelarne l'identità, ha riferito che Taiwan non farà alcuna mossa provocatoria ma risponderà al fuoco se le forze cinesi attaccheranno. Il 18 settembre due bombardieri cinesi e 16 caccia hanno attraversato la linea mediana dello stretto e una flotta di 19 aerei militari cinesi è volata sabato 19 settembre nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan in formazione a tenaglia, un movimento progettato per attaccare il nemico davanti, su entrambi i fianchi e dietro. In entrambe le occasioni, secondo il ministero della Difesa nazionale, l'Esercito di Taiwan ha risposto armando jet, inviando allarmi radio agli intrusi e mobilitando risorse di sorveglianza e difesa aerea. Nel mezzo della crescente minaccia proveniente dalla Cina, il ministero ha recentemente tenuto una serie di briefing presso l'Air Force Combatant Command per garantire che i piloti di caccia di Taiwan seguano il protocollo per ingaggiare minacce nemiche nell'aria. (segue) (Cip)