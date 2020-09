Taiwan: ministero Difesa, abbiamo abbastanza missili per difenderci da eventuale attacco della Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fonte militare interpellata da "Cna", l'Esercito di Taiwan non sa quali siano le intenzioni dietro le recenti frequenti incursioni aeree della Cina, ma Taipei vuole impedire qualsiasi azione dei suoi piloti che potrebbe accidentalmente innescare una guerra attraverso lo Stretto. Pechino ha detto che non colpirà per prima o sparerà il primo colpo in una potenziale guerra attraverso lo Stretto, ma ha aumentato la sua coercizione militare contro Taiwan. L'Isola non sparerà il primo colpo, ma eserciterà il suo diritto di difendersi e "sicuramente risponderà al fuoco se sarà sparato", ha detto la fonte. (segue) (Cip)