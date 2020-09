Referendum, prima proiezione: "sì" al 65 per cento. Regionali, testa a testa in Puglia e Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima proiezione sul voto per il referendum per il taglio dei parlamentari, elaborata su dati reali, attesta il "sì" al 65,6 per cento mentre il "no" al 34,4. la copertura del campione è del 5 per cento.Ieri e oggi, 20 e 21 settembre, i cittadini italiani sono stati chiamati a votare per le suppletive del Senato, il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il rinnovo di sette Consigli regionali e circa mille Comuni. Le prime schede che saranno scrutinate sono quelle delle elezioni suppletive, a seguire lo scrutinio del referendum costituzionale e successivamente, senza interruzione, si terrà quello delle Regionali. Lo scrutinio delle amministrative, invece, viene rinviato dalle 9 di domani, martedì 22 settembre. Circa il referendum costituzionale si ricorda che non è richiesto alcun quorum: l'esito della consultazione infatti è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.GLI EXIT POLL PER LE REGIONALI - in aggiornamentoSecondo i primi exit poll sulle elezioni regionali nelle Marche diffusi dalla Rai ed elaborati da Quorum il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, sarebbe avanti con una forbice di voti fra il 47 ed il 51 per cento. Più staccato il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, che raccoglierebbe fra il 34 ed il 38 per cento di voti. Gian Mario Marcorelli, del Movimento 5 stelle, non andrebbe oltre il 8-12 per cento.In Liguria il governatore uscente e candidato del centrodestra, Giovanni Toti, avrebbe raccolto fra il 51 ed il 55 per cento. Per il candidato del centrosinistra, Ferruccio Sansa, una forbice fra il 38 ed il 42 per cento.In Toscana il candidato presidente per il centrosinistra, Eugenio Giani, avrebbe una forbice di voti fra il 43,5 ed il 47,5 per cento. Non molto staccata la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che raccoglierebbe fra il 40 ed il 44 per cento dei voti. La candidata del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, sarebbe invece fra il 4,5 ed il 6,5 per cento.Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è dato tra il 72 e il 76 per cento, mentre il candidato del centrosinistra alla Arturo Lorenzoni tra il 16 e il 20 per cento.Secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Campania diffusi dalla Rai ed elaborati da Opinio il governatore uscente della Campania e candidato del centrosinistra, Vincenzo De Luca, sarebbe avanti con un risultato fra il 54 ed il 58 per cento. Staccato il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, che non andrebbe oltre il 23-27 per cento.Testa a testa per quel che riguarda il voto regionale in Puglia. Sia il candidato del centrosinistra e governatore uscente, Michele Emiliano, che lo sfidante di centrodestra, Raffaele Fitto, avrebbero raccolto fra il 39 ed il 43 per cento dei voti. Una forbice fra l'11 ed il 15 per cento per la candidata del Movimento 5 stelle Antonella Laricchia. (Rin)