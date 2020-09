Romania: Parlamento, domani riunione plenaria per la rettifica del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Bucarest si riunisce domani per la rettifica del bilancio. La decisione è stata presa oggi dagli uffici riuniti permanenti del Senato e della Camera dei deputati romena. Lo riferisce l'agenzia romena di stampa "Agerpres". Il 16 settembre le commissioni bilancio delle due Camere hanno presentato una relazione di adozione con emendamenti alla rettifica del bilancio. La più importante modifica riguarda l'abrogazione dell'articolo che prevede la crescita delle pensioni del 14 per cento dal primo settembre. Se la variante adottata dalle commissione passasse anche in plenaria, le pensioni andrebbero aumentate del 40 per cento, secondo la legislazione vigente. Le commissioni hanno eliminato anche l'emendamento del Governo che rinvia al 2021 le crescite salariali per il personale didattico. Tutti gli emendamenti adottati sono stati proposti dal Partito socialdemocratico (Psd). I parlamentari del Partito nazionale liberal (Pnl) e non hanno partecipato ai dibattiti nelle commissioni. (segue) (Rob)