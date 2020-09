Romania: Parlamento, domani riunione plenaria per la rettifica del bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dello Stato della Romania non può più permettersi alcun aumento della spesa per il momento. Lo ha detto oggi il primo ministro romeno, Ludovic Orban in una dichiarazione. "Invito tutte le forze politiche a non sostenere in Parlamento la relazione delle commissioni specializzate sulla rettifica del bilancio. Il bilancio non può più permettersi alcun aumento della spesa al momento. Dopo la giornata nera in Parlamento in cui i membri del Partito socialdemocratico della commissione Bilancio-Finanza hanno adottato alcuni emendamenti all'ordinanza di rettifica, attualmente la Romania è in un grandissimo pericolo", ha detto Orban. "Chiedo a tutte le forze politiche di non sostenere in Parlamento la relazione adottata dalla commissione Bilancio e Finanza perché ciò avrà conseguenze negative per l'economia romena, compresa la capacità della Romania di attrarre investimenti, fondi europei, e di essere considerato un partner solido. Penso che sia abbastanza e dobbiamo porre fine a questo modo irresponsabile di fare politica", ha aggiunto Orban sottolineando che il governo sta valutando la possibilità di notificare la Corte costituzionale in caso di modifiche alla rettifica del bilancio. "Qualsiasi legge che non fornisca la fonte di finanziamento, in conformità con le precedenti decisioni della Corte costituzionale, è incostituzionale e noi, come governo, abbiamo l'obbligo di contestare tutte le leggi che consideriamo incostituzionali", ha sottolineato il capo di governo di Bucarest. (segue) (Rob)