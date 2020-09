Romania: Parlamento, domani riunione plenaria per la rettifica del bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana è stato approvato il rapporto delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Senato della Romania sulla bozza di manovra finanziaria che sarà esaminata e sottoposta al voto nella plenaria del Parlamento. Su proposta del Partito socialdemocratico (Psd), all'opposizione, che detiene la maggioranza in Parlamento, i parlamentari delle commissioni hanno abrogato l'articolo sull'aumento delle pensioni con il 14 per cento. Pertanto, resta in vigore nella legge sulle pensioni l'articolo che prevede un aumento del 40 per cento. (Rob)