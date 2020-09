Algeria-Ue: Tebboune, rinviata l’entrata in vigore della zona di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria, d’intesa con l’Unione europea, ha deciso di rinviare l’istituzione di una zona di libero scambio che sarebbe dovuta entrare in vigore lo scorso primo settembre. Lo ha detto presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in un’intervista concessa ai media nazionali. "Rivedremo il programma per l’abbattimento delle tariffe e l'Ue è d'accordo con questa revisione", ha detto Tebboune, precisando comunque che l’Algeria "non può rinunciare all'accordo di associazione con l'Unione europea, partner a cui siamo legati". L'accordo di associazione, entrato in vigore il primo settembre 2005, prevede l’apertura dei rispettivi mercati all'interno di un'area di libero scambio e un periodo di transizione di dodici anni, fino al 2017, per consentire al paese nordafricano di eliminare gradualmente i dazi sui prodotti industriali e liberalizzare i prodotti agricoli. Questo periodo è stato successivamente esteso di tre anni, fino al primo settembre 2020, per alcuni prodotti come l'acciaio, i tessuti, l'elettronica e le automobili. Algeri ha chiesto più volte negli anni di rinegoziare un’intesa che è percepita come i troppo sfavorevole. (Ala)