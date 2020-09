Montenegro: fonti stampa, oggi proseguono le trattative per alleanza di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previsti per la giornata di oggi dei nuovi colloqui fra le tre coalizioni Per il futuro del Montenegro, La pace è la nostra nazione e Nero su bianco. Lo riferisce l'emittente "Rtcg", citando fonti riservate. Secondo quanto precisa l'emittente, le trattative si sarebbero dovute tenere nella giornata di ieri ma sono slittate a oggi e riguardano la composizione del prossimo governo. Il passaggio del potere in Montenegro "avverrà in maniera pacifica", ha detto nei giorni scorsi il leader della coalizione Per il futuro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, commentando il "passaggio di consegne" dopo anni che hanno visto al governo il Partito democratico dei socialisti del presidente Milo Djukanovic. Krivokapic ha affermato che "lo spirito di libertà in Montenegro è molto evidente e visibile". (segue) (Mop)