Montenegro: fonti stampa, oggi proseguono le trattative per alleanza di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ha così commentato l'ultima tappa dei colloqui fra le due parti che si è tenuta nella serata del 21 luglio. Il vicepremier ha detto di "non vedere il senso" di un proseguimento del dialogo dal momento che anche tale offerta è stata rifiutata dalla Chiesa serba ortodossa. "Vedremo cosa ci porterà il futuro. La cosa più importante sono il rispetto e la comprensione di entrambe le parti", ha concluso Pazin. La rappresentanza in Montenegro della Chiesa serba ortodossa ha rifiutato l'offerta di una sospensione dell'applicazione della legge fino a che il testo non verrà sottoposto a verifica costituzionale e successivamente al parere della Corte europea per i diritti dell'uomo. La proposta era stata formulata dal premier montenegrino Dusko Markovic. (segue) (Mop)