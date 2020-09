Montenegro: fonti stampa, oggi proseguono le trattative per alleanza di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "rispetta il Montenegro come Stato, ma non può accettare ciò che sta accadendo ai suoi concittadini": così ha commentato l'episodio il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando al termine di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni politiche e culturali serbe del Montenegro. Il capo dello Stato e il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej hanno avuto lo scorso 13 maggio un colloquio telefonico per discutere dell'arresto di Joanikije. Secondo una nota congiunta della presidenza e del patriarcato i due interlocutori hanno espresso "grande preoccupazione" per l'arresto di un esponente della Chiesta serba ortodossa. Vucic e Irinej hanno auspicato che la popolazione reagisca in maniera pacifica "in momenti nei quali nessuna persona ragionevole desidera dei conflitti". Irinej ha dichiarato che "il culmine dei rapporti di inimicizia dello Stato del Montenegro nei confronti della Chiesa serba ortodossa" ha visto il suo inizio con l'approvazione della legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica. (segue) (Mop)