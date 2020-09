Montenegro: fonti stampa, oggi proseguono le trattative per alleanza di governo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Dps è pronto per i negoziati post-elettorali con i suoi potenziali partner, che si svolgeranno, in prima istanza, con i partiti con i quali ha formato la maggioranza parlamentare fino ad oggi", aveva affermato in una nota il partito del presidente Milo Djukanovic. "Non ci saranno trattative con chi ha mescolato religione e politica alle elezioni e chi vuole tornare al passato sulla via del nazionalismo serbo, lungo il quale non c'è posto per lo Stato montenegrino o l'identità montenegrina", si aggiungeva nella dichiarazione del Dps ribadendo quindi la propria contrarietà a collaborare con la coalizione "Per il futuro del Montenegro" arrivata seconda alle elezioni, a causa del sostegno ottenuto dalla Chiesa ortodossa serba. Milo Djukanovic, il presidente del Montenegro, il cui Partito democratico dei socialisti (Dps) non ha ottenuto la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari di domenica scorsa, ha ammesso la sconfitta. In un'intervista a "Newsmax" Djukanovic ha detto in precedenza che nel paese e nei Balcani sono stati stabiliti due principi, quello filo-occidentale e quello regressivo e nazionalista. "Contrariamente a ciò, come possiamo vedere, il nazionalismo degli anni '90 è ancora molto vivace, risvegliato da nuovi incentivi, che tenta di far tornare indietro la ruota della storia", ha detto Djukanovic, il cui mandato presidenziale scade tra tre anni. Il capo di Stato ha aggiunto di vedere il futuro del paese in un sistema politico basato su valori europei e atlantici. Djukanovic ha poi accusato la sua controparte serba Aleksandar Vucic e la sua politica finalizzata a "mostrare intenzioni molto problematiche" nei confronti del Montenegro, aggiungendo che dall'adozione della legge sulla libertà religiosa, c'è stata una forte aggressione politica e mediatica da parte di Belgrado e "da parte di tutti, più o meno da tutti i media e tutti gli attori ufficiali in Serbia. Intanto l'Unione europea ha detto di aspettarsi in Montenegro calma e moderazione e il rispetto dei valori europei che comprendono il rispetto delle minoranze. "Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi politici a seguito delle elezioni del 30 agosto in Montenegro. Siamo desiderosi di vedere presto la costituzione del nuovo Parlamento e della formazione del nuovo governo che continui a portare il paese nella strada verso l'Ue", ha detto la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero. "Ci aspettiamo calma e moderazione e un dialogo politico inclusivo e il rispetto dei valori europei che comprendono ovviamente il rispetto delle minoranze", ha aggiunto. (segue) (Mop)