Aerospazio: Thales Alenia Space fornirà altimetro Iris per missione Cristal (4)

- Marc-Henri Serre, vicepresidente osservazione e scienza di Thales Alenia Space in Francia ha aggiunto: "Thales Alenia Space porterà la propria esperienza e consolidata eredità nel campo dell'altimetria spaziale al servizio di questa missione cruciale per la comprensione e il monitoraggio climatico così come il suo patrimonio acquisito grazie a Siral-2”. L'altimetro Iris è progettato e sarà poi realizzato sulla base dell'eredità dei diversi programmi della linea di prodotti altimetrici di Thales Alenia Space, che comprendono Siral-2, Poseidon 4 a bordo di Sentinel-6/Jason-CS, Alti-Ka sul satellite Cnes/Isro e Karin a bordo del satellite Swot del Cnes/Jpl. Thales Alenia Space è anche la prima ad aver validato in orbita un altimetro interferometrico Sar (Siral) che le permette di offrire un expertise unica nell'elettronica radar e nelle antenne interferometriche. Thales Alenia Space in Francia è prime per l'altimetro Iris, con il contributo di Thales Alenia Space in Belgio per l'alimentazione elettrica degli amplificatori di potenza a stato solido in banda Ku e Ka e di Thales Alenia Space in Italia per l'oscillatore ultra-stabile. Thales Alenia Space in Spagna fornirà il transponder in banda S (Sbt) del satellite Cristal. (Com)