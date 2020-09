Speciale energia: Libia, Haftar e Maiteeq annunciano lo sblocco dei pozzi, ma la riapertura si allontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, con sede a Tripoli, Ahmad Maiteeq, ha annunciato la decisione di riprendere della produzione ed esportazione di petrolio "per alleggerire le sofferenze dei cittadini". Lo ha dichiarato lo stesso politico del governo di Tripoli in un documento pubblicato sul suo profilo Facebook, dopo un simile annuncio televisivo del generale Khalifa Haftar, l'ex uomo forte della Cirenaica, considerato come un criminale di guerra dal Consiglio presidenziale, organo esecutivo riconosciuto dall'Onu. Peccato che le Nazioni Unite, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche vicine al dossier, siano state tenute completamente all'oscuro della trattativa portata avanti dal vicepremier originario della "città-Stato "di Misurata a Sochi, sulle sponde del Mar Nero, in Russia, con Khaled Haftar, il figlio del comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). I termini dell'intesa, infatti, sono percepiti a Tripoli come un tradimento: primo perché Maiteeq ha negoziato con "il nemico" senza mandato (e non sarebbe la prima volta); secondo perché in base all'intesa, il governo della Tripolitania dovrà pagare i debiti di guerra contratti dalla Cirenaica nell'ultimo conflitto (peraltro perso dall'Lna). Non è escluso, proseguono le fonti di "Nova", che Maiteeq venga accolto a Tripoli da una commissione d'inchiesta, sulla falsa riga di quanto avvenuto giorni fa con il ministro dell'Interno, Fathi Bashaga, e non come l'autore di un accordo per lo sblocco dei pozzi. (Lit)