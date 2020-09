Speciale energia: Onu convoca terzo incontro del dialogo economico libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato virtualmente il terzo incontro del Dialogo economico libico. Lo riferisce un comunicato della missione Onu. L'incontro, presieduto dalla Rappresentante speciale ad interim del Segretario generale, Stephanie Williams, ha visto la partecipazione di 29 esperti economici libici, oltre a rappresentanti del Programma dell'Onu per lo sviluppo (Undp) e della Banca mondiale. I partecipanti hanno discusso del "progresso del binario economico" e hanno rivisto "il percorso di politiche sviluppato come parte del processo di Berlino". L'incontro, prosegue il comunicato, è stato reso possibile grazie alla creazione di tre hub, di cui uno a Tripoli, uno a Bengasi e uno a Sebha. "Durante l'incontro Unsmil ha aggiornato i partecipanti al Dialogo economico libico sul processo politico e sugli sforzi di riforma in corso, inclusa la revisione dei due rami della Banca centrale libica", si legge nel comunicato. I partecipanti hanno anche discusso degli sforzi necessari per affrontare la crisi bancaria, oltre a gestire decentralizzazione e i bisogni derivanti dalla pandemia di coronavirus. "Ora che è stato stabilito un mezzo sicuro e affidabile per incontri da remoto", conclude Unsmil, "il Dialogo economico libico ha concordato di incontrarsi più regolarmente per scambiare informazioni e sviluppare una risposta più integrata alle crescenti sfide economiche della Libia". (Lit)