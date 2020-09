Speciale energia: Libia, compagnia petrolifera Noc revoca stato di forza maggiore da siti "sicuri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia con sede a Tripoli, ha revocato lo stato di forza maggiore "dai porti e dai giacimenti petroliferi sicuri". Lo ha reso noto la stessa azienda dello Stato libico. La decisione segue l'accordo raggiunto in Russia tra il vicepresidente del Consiglio presidenziale, Ahmed Maiteeq, e il generale Khalifa Haftar per la ripresa delle operazioni petrolifere nel paese Opec. "Lo stato di forza maggiore viene revocato dai campi e dai porti sicuri", spiega la Noc in un comunicato, precisando che la serrata permane "sui giacimenti petroliferi e sui porti dove è confermata la presenza delle bande della Wagner e di altri gruppi armati che ostacolano le attività e le operazioni della National Oil Corporation". Mustafa Sanallah, presidente della Noc, ha dichiarato: "La nostra principale preoccupazione è avviare la produzione e le esportazioni, tenendo conto della sicurezza dei lavoratori e delle operazioni, oltre a prevenire qualsiasi tentativo di politicizzare il settore petrolifero nazionale". La compagnia ha tenuto a precisare che la gestione degli affari finanziari libici è una "questione politica" che non pertiene alla Noc, assicurando di "lavorare con completa trasparenza sotto la direzione dell'autorità esecutiva per quanto riguarda lo smaltimento di nuove entrate". (Lit)