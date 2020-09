Speciale energia: Libia, ripresa parziale delle attività nel giacimento petrolifero di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte locale di Ubari ha confermato la parziale ripresa della produzione nel giacimento petrolifero di Sharara, nel sud-ovest del Paese, dopo che la National Oil Corporation (Noc) di Tripoli ha annunciato la rimozione dello stato di forza maggiore dai siti “sicuri” a seguito di un accordo raggiunto tra il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar e Ahmed Maiteeq, vicepresidente del Consiglio presidenziale di Tripoli. Il responsabile del movimento "Rabbia Fezzan", Bashir al Sheikh, ha detto al quotidiano economico libico "Sada" che i responsabili del campo di Sharara hanno ripreso le attività dopo aver ottenuto il via libera. Nonostante Sharara sia stata inserita all'interno delle zone ritenute “non sicure” per la presenza di mercenari stranieri, lo sceicco locale ha confermato la ripresa delle attività del giacimento. In precedenza, una fonte petrolifera aveva riferito allo stesso quotidiano che i giacimenti petroliferi e i porti sono pronti a produrre ed esportare, ad eccezione di Sidra e Ras Lanuf. Sharara si trova a circa 200 chilometri a Ovest di Sebha, principale città del sud libico, ed è gestito dalla joint venture Akakus, che riunisce oltre la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil, con una produzione di circa 300 mila barili al giorno. (Lit)