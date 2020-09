Speciale energia: presidente azerbaigiano Aliyev, aumenteremo le forniture di gas alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian aumenterà le forniture di gas alla Turchia. Lo ha detto il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev dopo aver partecipato alla cerimonia inaugurale per le operazioni offshore nel campo di Absheron e ha affermato che le riserve di questo campo sono pari a 350-360 miliardi di metri cubi di gas e 100 milioni di tonnellate di condensa. "Se un anno fa il gas azerbaigiano nel mercato turco era al quarto o quinto posto in termini di forniture, ora siamo al primo posto. Questo è importante sia per noi che per la Turchia. La Turchia riceve gas da un paese fratello, e per aumentare questi rifornimenti servirà anche la produzione del giacimento di Absheron. Il gas prodotto dalla seconda fase sarà trasferito in Turchia attraverso il gasdotto transanatolico (Tanap), e anche verso altri mercati", ha riferito Aliyev. L'Azerbaijan, secondo l'Autorità turca per la regolamentazione del mercato energetico (Epdk), è diventato il più grande fornitore di gas della Turchia nella prima metà dell'anno. Il volume degli acquisti di gas da questo paese è aumentato del 23,4 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, a 5,44 miliardi di metri cubi, un dato che è associato all’aumento delle forniture attraverso il Tanap. (Rum)