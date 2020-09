Speciale energia: Francia-Germania, Parigi cerca coordinamento più stretto con Berlino su commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sta cercando di coordinarsi più strettamente con l'esecutivo federale sulla politica commerciale. “È importante che Francia e Germania siano in costante contatto e concordino su una questione strategica come la politica commerciale”, ha dichiarato il ministro del Commercio francese, Franck Riester, al quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Gli Stati Uniti minacciano la Francia di dazi punitivi sull'esportazione di beni agricoli e di lusso se il paese non rinuncerà all'imposta sulle società digitali. Per Riester, la soluzione migliore per la tassazione dei grandi gruppi del web è un accordo internazionale, attualmente in fase di negoziazione presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Tuttavia, ha evidenziato il ministro del Commercio francese, “se gli Stati Uniti realizzano la loro minaccia e impongono nuovi dazi punitivi sulla Francia a gennaio, faremo affidamento sulla solidarietà europea, che è uno dei fondamenti della nostra Unione”. La questione verrà discussa con il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, durante la riunione informale dei ministri del Commercio dell'Ue a Berlino. (Geb)