Speciale energia: Spagna, Acciona costruirà impianto fotovoltaico da 360 MW in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società "Desarrollo Renovables del Norte SL", filiale del gruppo spagnolo Acciona, sta promuovendo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto solare fotovoltaico da 360 MW nel comune di Medinaceli, nella regione di Castiglia e Leon. Come riferisce il sito web specializzato "El Periodico de la Energia", l'ultimo grande progetto realizzato dal gruppo Acciona è stato la costruzione dell'impianto di Puerto Libertad nel deserto di Sonora (Messico), uno dei più grandi dell'America Latina con 405 MW di potenza installata, insieme a quelli di El Romero Solar (246 MW) nel deserto di Atacama (Cile) e Sishen (94 MW) in Sudafrica. (Spm)