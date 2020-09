Speciale energia: Airbus presenta dei nuovi concept di aeromobili a emissioni zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi concept ci aiuteranno a esplorare e a perfezionare il design e il layout del primo aeromobile commerciale al mondo a emissioni zero, con impatto neutro dal punto di vista ambientale, che puntiamo a mettere in servizio entro il 2035", ha dichiarato Guillaume Faury. "Il passaggio all'idrogeno, come fonte primaria di energia per questi concept di aeromobili, richiederà un'azione decisiva da parte dell'intero ecosistema aeronautico. Con il supporto dei partner governativi e industriali, possiamo raccogliere questa sfida per aumentare l'utilizzo di energie rinnovabili e dell'idrogeno per il futuro sostenibile dell'industria aeronautica".Per affrontare queste sfide, gli aeroporti avranno bisogno di importanti infrastrutture per il trasporto e il rifornimento di idrogeno per soddisfare le esigenze delle operazioni quotidiane. Il supporto dei governi sarà fondamentale per raggiungere questi ambiziosi obiettivi tramite l'aumento dei finanziamenti per la ricerca e la tecnologia, la digitalizzazione e procedure che incoraggino l'uso di carburanti sostenibili e il rinnovo delle flotte aeree per consentire ai vettori di dismettere in anticipo gli aeromobili più vecchi e meno ecologici. (Com)