Salute: per il "World mental health day" Monza e Bari scelte per l'istallazione di 400 ombrelli verdi

- In vista della Giornata mondiale della salute mentale, in programma il 10 ottobre, la società Lundback Italia promuove una campagna nazionale di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e cura della salute mentale, per vincere barriere e pregiudizi. Il progetto, che si chiama "Insieme per la salute mentale" - spiega una nota del Comune di Monza - è realizzato in collaborazione con la società italiana di psichiatria e di neuro psico farmacologia e si concentra quest'anno sui recentissimi studi relativi alla salute mentale nell'epoca della pandemia, per aiutarci a comprendere le conseguenze del virus anche per questi delicati aspetti, sia dal punto di vista pratico (servizi, assistenza, territorio, ospedale) sia sociale (discriminazioni, stigma, esclusione). I contenuti scientifici di queste ricerche saranno illustrati venerdì 25 settembre a Milano nel corso di una conferenza stampa nella quale saranno presentate anche le iniziative di sensibilizzazione: tra questi l'evento "Ombrelli Verdi" che prevede la copertura con 400 ombrelli verdi di una via del centro storico di due città italiane, Monza e Bari. Al termine della manifestazione gli ombrelli saranno donati ad alcune onlus del territorio. (segue) (com)