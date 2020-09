Salute: per il "World mental health day" Monza e Bari scelte per l'istallazione di 400 ombrelli verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – spiegano il sindaco di Monza Dario Allevi e l'assessore alle Politiche sociali Desiree Merlini – consapevoli dell'importanza crescente di far maturare una coscienza diffusa sul benessere psichico, capace di superare i tanti stigmi sociali che ancora caratterizzano queste patologie". "Anche per questi motivi la città di Monza, fin dall'inizio dell'emergenza Covid, ha voluto istituire un supporto psicologico per coloro che erano stati colpiti dal virus e per quanti più soffrivano gli effetti del lockdown grazie al servizio telefonico 'Noi ci siamo': una scelta che si è rivelata particolarmente utile e apprezzata dalle persone sole", aggiungono il sindaco e l'assessore. (com)