Regionali: Perilli (M5s), solidarietà a senatore Presutto minacciato in seggio a Napoli

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama, Gianluca Perilli, porge a nome del gruppo del M5s al Senato la sua "solidarietà al senatore Vincenzo Presutto che ieri, mentre svolgeva il suo ruolo di rappresentante di lista in un seggio di Napoli, si è rivolto alle Forze dell'ordine per denunciare il fatto di essere stato insultato e minacciato da un rappresentante di una lista a sostegno di De Luca. Presutto - continua il parlamentare in una nota - ha agito dopo aver rilevato che questa persona dava indicazioni di voto a persone presenti all'interno della scuola. Ad un comportamento scorretto e in violazione delle norme in vigore si aggiunge l'intollerabile arroganza della reazione scomposta del rappresentante della lista a sostegno di De Luca e addirittura di altre persone a lui vicine. Episodi spiacevoli come questo - conclude l'esponente pentastellato - sono sempre segnali brutti da non sottovalutare: è importante che le operazioni di voto si svolgano ovunque nella massima serenità". (Com)