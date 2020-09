Bangladesh: Assemblea generale Onu, premier Hasina interverrà su pandemia e rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, interverrà virtualmente alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga), il prossimo 26 settembre. Nel corso del suo intervento, toccherà temi rilevanti sul piano internazionale, come la crisi dei rohingya e il vaccino per il coronavirus. Il discorso preregistrato sarà trasmesso all'Unga alle 20 (ora locale). Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Abdul Momen. Il ministro Momen ha detto che la premier solleciterà i partecipanti all'Unga sull'accesso globale al vaccino del coronavirus a un prezzo accessibile. Hasina interverrà anche su altri temi, come il cambiamento climatico, la migrazione, l'emancipazione femminile e problemi legati alla tutela dei diritti dei minori. Inoltre, dal punto di vista nazionale, la questione rohingya sarà un altro punto importante del discorso. Soprattutto, la premier bengalese porrà l'accento su una governance comune al fine di risolvere le sfide globali. La 75ma sessione dell'Unga è iniziata il 15 settembre scorso, ma quest'anno, a causa della pandemia globale in corso, si tiene in forma virtuale. Il fulcro di ogni nuova sessione dell'Assemblea generale è il Dibattito generale, che quest'anno inizia il 23 settembre, una settimana dopo l'apertura ufficiale. È l'occasione per i capi di Stato e di governo (o talvolta i loro vice o ministri degli esteri) per rivolgersi a un pubblico mondiale su questioni rilevanti a livello nazionale. (Inn)