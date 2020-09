Messico: infrastrutture, impresa Usa si ritira da lavori per raffineria Dos Bocas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Kellogg Brown Root (Kbr) si è ritirata dai lavori di costruzione dell'ambizioso progetto della raffineria messicana di Dos Bocas. Lo riporta il quotidiano "Reforma" segnalando che Kbr, una delle quattro sigle coinvolte nella più importante opera energetica voluta dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, non ha trovato l'accordo con il ministero dell'Energia, per proseguire i lavori a fronte di costi aumentati. In consorzio con la filiale messicana del Grupo Hosto, Constructora Hostotipaquillo, Kbr aveva ottenuto l'appalto per sviluppare due pacchetti del progetto: il 4, per la costruzione degli impianti di generazione e di rigenerazione del gas, e il 6, più corposo, che comprende costruzione di edifici e urbanizzazione interni allo stabilimento. I lavori da cui, di comune accordo con il ministero la Kbr si è sfilata, sono stati dati in concessione a un consorzio formato dalla messicana Ica-Fluor e alla italo-argentina Techint. (segue) (Mec)