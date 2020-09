Messico: infrastrutture, impresa Usa si ritira da lavori per raffineria Dos Bocas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settembre, aveva fatto rumore la notizia con cui l'Istituto nazionale del petrolio (Inp) - agenzia di valutazione tecnica della compagnia energetica statale Pemex - metteva a bando la redazione di un rapporto per verificare la portata degli impegni finanziari legati all'opera. Un'analisi che dovrebbe verificare lo stato di avanzamento dei lavori e identificare eventuali fattori critici per una fotografia esatta dei rischi legati allo sviluppo dell'infrastruttura. Ottenute dal fornitore anche possibili strategie di risposta a eventuali problemi, entro metà novembre, l'Inp dovrebbe elaborare un documento con le possibili modifiche al progetto, da consegnare al ministero dell'energia e alla Pemex. iniziativa che per spingeva alcuni media a rienere che le autorità avessero ipotizzato, in ritardo, possibili sforamenti tecnici e finanziari nella mega opera. (segue) (Mec)