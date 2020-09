Messico: infrastrutture, impresa Usa si ritira da lavori per raffineria Dos Bocas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova raffineria è considerata di grande importanza dal presidente Lopez Obrador: il governo ritiene necessario rilanciare il sistema interno di raffinazione per diminuire la dipendenza del paese dalle importazioni estere, aggravata negli ultimi tempi dalla perdita di valore della moneta nazionale rispetto al dollaro. Per l'esecutivo occorre abbattere la quota di importazione di prodotti finiti, oggi stimata attorno al 60 per cento di tutti quelli consumati nel paese. La settima raffineria, che dovrà sorgere non lontano dall'omonimo porto petrolifero, è stata inoltre caricata di un valore strategico che va oltre quello squisitamente energetico: serve anche a dare impulso economico a una regione - quella sudorientale - che sconta tassi di sviluppo economico e sociale meno felici del nord del paese. La raffineria è infatti inserita a pieno titolo nelle azioni che il governo intende sviluppare per contrastare le spinte migratorie verso il nord del continente americano. (Mec)