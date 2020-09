Russia-Uzbekistan: Bishkek interessata a sperimentazioni congiunte contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan ha espresso interesse per avviare delle sperimentazioni congiunte una volta che sarà registrato il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dal centro di di ricerca russo Vector. Lo ha riferito l’autorità per la salute pubblica russo Rospotrebnadzor al termine dei colloqui con l'Agenzia per il benessere sanitario ed epidemiologico del ministero della Salute uzbeko. Durante la videoconferenza, le parti hanno discusso la risposta al coronavirus, incluso lo sviluppo di vaccini. "Le parti hanno discusso dell'attuale situazione epidemiologica in Russia e Uzbekistan, delle condizioni per rimuovere le restrizioni imposte e anche delle prove del vaccino russo EpiVacCorona, che è stato sviluppato dal Centro di ricerca statale di virologia e vettore di biotecnologia di Rospotrebnadzor. La parte uzbeka ha espresso interesse nel prendere parte a dei test congiunti sul vaccino che sarà registrato", ha riferito Rospotrebnadzor in una nota. (Rum)