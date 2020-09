Regionali: Sisto (FI), da Emiliano uso scorretto social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato barese di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, dichiara che "la scorrettezza di Michele Emiliano nell'uso della comunicazione sui social durante queste giornate elettorali merita di essere moralmente stigmatizzata. Emiliano - prosegue il parlamentare in una nota - si conferma pronto a tutto, addirittura ad identificarsi con 'il dovere' di ogni cittadino: una logica vicina a chi nega il primato della legalità e della libertà di scelta. Il suo fulgido esempio di mancanza di qualsiasi senso della moralità - conclude l'esponente di FI - non ha nulla a che fare con la Puglia e con i pugliesi". (Com)