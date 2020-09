Argentina: coronavirus, governo proroga distanziamento e isolamento fino ad 11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha decretato la proroga fino all'11 ottobre di alcune misure di isolamento e distanziamento sociale varate per fare fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. Le misure variano a seconda del quadro di diffusione del virus nelle diverse province. La pandemia ha provocato fino ad oggi in Argentina un totale di 13.053 morti con oltre 630 mila contagi. La maggior parte di questi appartengono all'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), composta dalla giurisdizione autonoma della Capitale federale (Caba) e dal suo hinterland sotto la giurisdizione invece della provincia di Buenos Aires. E' soprattutto a quest'area infatti che fa riferimento la proroga delle misure di isolamento sociale preventivo e obbligatorio (Aspo), proroga decretata ad ogni modo puntualmente anche in centri urbani di altre province, come Bahía Blanca, Tandil, Bariloche, Salta, Santiago del Estero. In questo contesto il governo ha decretato anche la proroga fino al 31 dicembre della proibizione della sospensione del servizio per mancato pagamento di servizi essenziali (gas, luce, acqua, telefono, internet e televisione). (segue) (Abu)