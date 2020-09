Argentina: coronavirus, governo proroga distanziamento e isolamento fino ad 11 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la curva in piena ascesa e un nuovo appello dei medici delle terapie intensive a rispettare il distanziamento sociale, la necessità di riattivare l'economia ha portato le autorità argentine ad avviare una progressiva flessibilizzazione delle misure di prevenzione e apertura delle attività non essenziali. Bar e ristoranti hanno già riaperto al pubblico nella capitale Buenos Aires, mentre la principale restrizione ancora vigente riguarda l'uso del trasporto pubblico, riservato attualmente solo ai lavoratori considerati "essenziali". Uniche attività ancora sospese sono quelle ricreative di gruppo (calcio, teatro, concerti) per le quali sono ad ogni modo allo studio protocolli di riapertura. Ancora non è stata annunciata inoltre la ripresa dei voli commerciali. Saltata la data del 1 settembre fissata inizialmente dal governo, non è ancora stato fornito un nuovo orizzonte per la riapertura dei cieli. Nel suo ultimo intervento il presidente Alberto Fernandez aveva ammonito tutta la popolazione sul fatto che la pandemia non è solo un problema dell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba) "ma di tutto il paese". Consapevole delle difficoltà nel protrarre una quarantena rigida il capo dello stato aveva quindi fatto appello in maggior grado alla "responsabilità personale e sociale". (Abu)