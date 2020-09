Sanità: Zampa, rendere concreta integrazione con sistema sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tempo di rendere concreta l'integrazione tra sistema sanitario e sistema sociale ed è tempo di dare risposte nuove alle persone fragili e alle loro famiglie". Lo ha dichiarato in una nota la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a Capo Peloro ai lavori di Horcynus Lab Festival. "Il budget di salute - ha proseguito Zampa - è uno strumento straordinario per andare in questa direzione. Sono perciò molto grata agli amici dell'Horcynus Lab Festival e a Gaetano Giunta della Fondazione di Comunità di Messina per avere oggi avviato un confronto sul budget di salute quale strumento di cura e sostegno alle persone fragili ma anche di crescita della comunità". Nella città siciliana si è parlato di modello di sviluppo più equo, sostenibile ed efficiente, budget di salute, lotta alle diseguaglianze e ruolo del Sud.(Ren)