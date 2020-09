Speciale energia: Spagna, elettricità soffre un problema "acuto" di sovraproduzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato spagnolo dell'energia elettrica soffre di un problema "acuto" di sovraproduzione per cui "non saranno necessari meccanismi di compensazione per garantirne l'approvvigionamento". E' quanto emerge dal rapporto presentato dal Progetto di assistenza regolatoria (Rap) in collaborazione con la "Fundacion Renovable", nel quale si evidenzia come il paese iberico abbia la necessità di creare un mercato dell'energia elettrica "economicamente sostenibile". Sebbene sia prevista la chiusura a breve termine di diverse centrali a carbone, lo studio rivela che anche questo sarebbe "insufficiente". La Spagna intende raddoppiare la percentuale di energie rinnovabili nel mix elettrico e passare dal 37 per cento del 2015, circa, al 74 per cento nel 2030, con l'energia solare ed eolica in testa a questi obiettivi. (Spm)