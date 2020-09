Trasporto aereo: Croazia, tedesca Eurowings cancella parte dei voli a partire da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo tedesca Eurowings ha annunciato la cancellazione dalle rotte commerciali di numerosi voli per la Croazia nel mese di ottobre. La compagnia continuerà ad operare verso tre aeroporti croati, secondo quanto riferisce il dito "Croatian aviation". A settembre Eurowings ha effettuato 76 voli settimanali per e dalla Croazia, operando in 6 aeroporti del paese balcanico, ovvero Zagabria, Pola, Fiume, Zara, Spalato, Dubrovnik e Zagabria. A ottobre la compagnia opererà solo da e verso Zagabria, Spalato e Fiume con 42 operazioni settimanali. La riduzione del traffico sarà quindi quasi del 50 per cento rispetto a settembre. (Zac)