Libia: fonti Gna a “Nova”, Sarraj a sorpresa in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, si troverebbe a sorpresa in Turchia. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti del Gna a Tripoli. Un'altra fonte ad Ankara, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha spiegato che Sarraj sarebbe arrivato ieri sera nella capitale turca. Venerdì scorso, 18 settembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con dispiacere l’annuncio di Sarraj di lasciare il potere a una nuova autorità esecutiva entro il mese di ottobre. “Sentire questa notizia ci è dispiaciuto", ha detto il presidente turco, aggiungendo che delegazioni turche potrebbero tenere colloqui con l'esecutivo di Sarraj questa settimana. "A Dio piacendo, con questi incontri faremo prendere alla questione la direzione che deve prendere", aveva detto il capo di Stato. Erdogan aveva poi aggiunto che "il golpista (Khalifa) Haftar finirà per perdere”. Sulla questione è intervenuto oggi anche Ibrahim Kalin, portavoce presidenziali turca, che al quotidiano "Daily Sabah" ha detto che "i colloqui con Sarraj continueranno: abbiamo lavorato con lui a stretto contatto nell'ultimo anno e mezzo grazie all'iniziativa del nostro presidenza". Il Gna, ha detto Kalin, "resta l'istituzione riconosciuta a livello nazionale, indipendentemente dagli individui" e la Turchia "prosegue i contatti con altri attori" all'interno della compagine governativa di Tripoli. Quanto agli accordi con il Gna sulla sicurezza e la cooperazione militare e (soprattutto) sui confini marittimi nel Mediterraneo, il portavoce ha detto che "i memorandum restano in vigore" a prescindere dal processo politico in corso in Libia. (segue) (Lit)