Libia: fonti Gna a “Nova”, Sarraj a sorpresa in Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 settembre, Sarraj ha annunciato l’intenzione di dimettersi, facendo però capire che resterà in carica senza la nascita di un nuovo esecutivo. Due giorni dopo, il vice presidente del Consiglio presidenziale, Ahmed Maiteeq, ha annunciato la firma di un accordo con il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar per la ripresa delle esportazioni petrolifera. L'intesa è stata respinta dall'Alto Consiglio di Stato, il "Senato" libico con sede a Tripoli, e da diversi attori politici legati alla Fratellanza musulmana, mentre non si registrano reazioni ufficiali da parte del Gna e della Missione Onu in Libia (Unsmil). Sabato 19 settembre, la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica a Tripoli, ha revocato lo stato di forza maggiore dai siti "sicuri" dove non sono presenti mercenari russi o altri gruppi armati. Intanto le Nazioni Unite (che ancora non si sono pronunciate sull'intesa per la riapertura dei pozzi) stanno portando avanti in Marocco e in Svizzera un dialogo politico che dovrebbe condurre alla nascita di un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto”, con tre membri in rappresentanza delle regioni della Libia (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), più un primo ministro “indipendente” dall’organo di presidenza. La sede del nuovo organo esecutivo potrebbe essere Sirte, città “neutrale” nell’attuale scontro tra est e ovest, roccaforte della tribù dei Qadhafa. (Lit)